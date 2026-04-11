WPNê ji Tetbîqata Enqaya Anadoluyê-2026 a Navneteweyî dîmen parve kir

Utku Şimşek
11 Nîsan 2026•Rojanekirin: 11 Nîsan 2026
Wezareta Parastina Neteweyî (WPN) ji Tetbîqata Enqaya Anadoluyê-2026 a Navneteweyî ya ku li Konyayê tê lidarxistin, derbarê texliyeya personelan bi helîkopteran va dîmen parve kir.
Di parvekirina wezaretê ya li ser hesabê NSosyalê da îfadeyên wiha hatin bikaranîn:
"Ji Tetbîqata Enqaya Anadoluyê-2026 a Navneteweyî sefheya ku nefesê dibire. Bi helîkopterê xwevedizîna herêmê, texliyekirina personelan bi awayî ku werîs ji helîkopterê bê daxistin û xurt bê daketin û di mehelê meskûn da berterefkirina koma terorîst... Bi saxî girtina serkirdeyê terorîstan va operasyon bi serkeftî qediya. Xwevedizîn, daketin, berterefkirin."
Di parvekirinê da dîmenên derbarê texliyeya personelan ya bi helîkopteran, cih girtin.