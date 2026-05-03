Wezareta Karên Navxweyî ji bo hin bajaran bi koda "zer" hişyariya meteorolojîk da

Yusuf Soykan Bal
03 Gulan 2026•Rojanekirin: 03 Gulan 2026
Wezareta Karên Navxweyî li gorî daneyên Midûriya Giştî ya Meteorolojiyê ji bo hin bajaran hişyariya meteorolojîk a bi koda "zer" da.
Li ser hesabê NSosyalê yê Wezaretê nexşeya Tirkiyeyê hat parvekirin ku li gor agahiya dawî ya Midûriya Giştî ya Meteorolojiyê bajar bi koda "zer" hatine îşaretkirin.
Li gor hişyariyê li herêmên cuda yên Tirkiyeyê bagera gur, bahoz wê rabe, barana gur û cî bi cî jî berf wê bibare.
Li Stenbol, Kirklarelî, Tekirdag, Kocaelî, Sakarya û Yalovayê bagera gur û bahoz tê payîn; li hin bajarên Anadoluya Navîn û li Enqere û aliyên başûrê Eskîşehirê barana gur, li deverên bilind şilope û berf tê payîn.
Li Gazîentab, Kilîs, Şanliurfa, Adiyeman, Diyarbekir, Sêrt û bakurê Batmanê barana gur tê payîn; ji bo Hekarî, Şirnex û başûrê Wanê tavî û teyrok tê texmînkirin.
Li Mêrsîn, Edene, Hatay, Antalya, Îzmir, Mugla û der û dorê cî bi cî barana gur û deverên bilind şilope tê payîn. Li Balikesîr, Bursa, Bîlecîk û li wê derdorê jî barana gur wê bibare.
Rayedaran ji bo rewşên wekî lehî, birûsk, zîpik, çûyîn û hatin, cemed û bahozê hişyarî dan welatiyan ku baldar û bi tevdîr bin.