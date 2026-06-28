Wezareta Karên Derva bertek nîşanî biryara Îsraîlê ya der barê îdiayên Ermeniyan da ên ji bo bûyerên 1915an da

Mehmet Şah Yılmaz
28 Hezîran 2026•Rojanekirin: 28 Hezîran 2026
Wezareta Karên Derva ji bo biryara hikûmeta Îsraîlê ya der barê îdiayên Ermeniyan ên der barê bûyerên 1915an da wiha daxuyand: "Hikûmeta Îsraîlê ya ku bi awayekî sîstematîk li ber çavên hemû dinyayê zilmê li gelê Filistînê dike û ji ber sûcê nijadkujiya dijî gelê Xezeyê li Dîwana Edaletê ya Navneteweyî tê darizandin, bi vê biryara siyasî ya ku der barê bûyerên 1915an da daye va armanc dike ku sûcên xwe veşêre."
Wezaretê ji bo biryara hikûmeta Îsraîlê ya der barê îdiayên Ermeniyan ên der barê bûyerên 1915an da daxuyaniyeke nivîskî weşand.
Di daxuyaniyê da wiha hat gotin: "Hikûmeta Îsraîlê ya ku bi awayekî sîstematîk li ber çavên hemû dinyayê zilmê li gelê Filistînê dike û ji ber sûcê nijadkujiya dijî gelê Xezeyê li Dîwana Edaletê ya Navneteweyî tê darizandin, bi vê biryara siyasî ya ku der barê bûyerên 1915an da daye va armanc dike ku sûcên xwe veşêre."
Daxuyaniyê destnîşan ku ev biryar "hewldaneke niyetxerab e" û rastiyên hiqûqî û dîrokî paşguh dike.
Hat gotin ev hewldan rewşa dijwar a Serokwezîrê Îsraîlê Binyamîn Netanyahu û hevkarên wî yên ku ji ber sûcên li dijî Filistîniyan li Dadgeha Cezayê ya Navneteweyî der barê wan da lêpirsîn hatiye kirin û fermana girtinê li dijî wan hatiye derxistin, eşkere dike.
Hat daxuyandin ji bo ku politikayên Îsraîlê yên dixwaze li herêmê qada xwe fireh bike, dawî bibe û hikûmeta Netanyahu li ber hiqûqê ji ber sûcên ku li dijî sivîlan û gelê Filistînê kiriye hesabê bide, Tirkiye wê bi biryardarî xebatên xwe bidomîne.