Tuğba Altun
01 Hezîran 2026•Rojanekirin: 01 Hezîran 2026
Wezareta Karên Derva berfirehkirina dagirkeriya Îsraîlê ya li Libnanê bi tundî şermezar kir.
Wezaretê der barê berfirehkirina dagirkeriya Îsraîlê ya li Libnanê da daxuyaniyek da.
Di daxuyaniyê da wiha hat gotin: "Em berfirehkirina dagirkeriya Îsraîlê ya li Libnanê bi tundî şermezar dikin. Xuya ye ku hikûmeta Netanyahu wekî li Xezeyê, armanc dike ku li Libnanê jî deverên dagirkirî bîne halekî wisa ku lê neyên jiyîn û Libnaniyan neçar bike ku ew koça daîmî bikin. Îsraîl bi polîtîkayên xwe yên berfirehker û êrîşkar va hewldanên aştî û aramiyê yên li herêmê hedef digire û rewşa mirovî hê xirabtir dike."
Di daxuyaniyê da her wiha hat destnîşankirin ku di serî da Konseya Ewlekariyê ya Neteweyên Yekbûyî, civaka navneteweyî bêyî ku dereng bimîne divê gavên berbiçav bavêje ku êrîş û dagirkirina li Libnanê ya ji aliyê Îsraîlê va bi dawî bibe.