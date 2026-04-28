Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Goktaş: "Rêziknameya medyaya civakî wê di 6 mehan da bi fiilî dest pê bike"

Alper Şaşmaz
28 Nîsan 2026•Rojanekirin: 28 Nîsan 2026
Goktaşê li Maseya Edîtoran ya Ajansa Anadoluyê (AA) pirsên li ser mijarên rojane bersivandin.
Wezîr Goktaşê diyar kir li gor Ewropayê, nifûsekî wan yê ciwan û dînamîk heye û got, "Belê, em pîr dibin û rêjeya welidînê jî kêm dibe, lê em tevdîran digirin da ku îmkan û derfet ji holê ranebin. Heke wiha bidome li gorî TUÎKê di 5 salên pêş da hejmara zarokên li dibistana seretayî wê 900 hezar kêm bibe. Em van tevdîran pir zû û lezgîn digirin."
Goktaşê destnîşan kir ku wê zarokên xwe li hêviya însafa şirketên mezin, şirketên dijîtal, şirketên teknolojiyê û algorîtmayan nehêlin û wiha axivî, "Rêziknameyek wê were derxistin û gava di nava 6 mehan da em derbasî vê rêziknameyê bibin, rêziknameya medyaya civakî li Tirkiyeyê wê bi fiilî dest pê bike. Parastina zarokan hewcedariyek e. Divê malbat jî di vê pêvajoyê da hebin. Armanca me ew e ku ji bo zarokan rewşeke dijîtal ya ewletir peyda bikin û bişopînin."
Wezîr Goktaşê bal kişand ser medyaya civakî û platformên lîstikê û wiha got, "Em bi baş nizanin zarokên me bi kê ra û çi di têkiliyê da ne. Ji sedî 10ê zarokan dibêjin ku wan herî kêm carekê bi kesekî xerîb ra têkilî daniye. Armanca me ne qedexekirina wan e, em dixwazin jê haydar bin, mixatabekî bibînin û hesasiyetên xwe ji wan ra bibêjin."
Goktaşê diyar kir ku pergaleke verastkirina temenî pêk tînin û got, "Ew polîtîkayeke pir berfireh û ewle ye. Tirkiye di vî warî da yek ji welatên pêşeng e. (Platform, çêkerên lîstikan û şirketên teknolojiyê) Werin em teknolojiyê bi naveroka paqij hilberînin, zarokan ji naveroka zordestî û tundiyê teşwîq dike, biparêzin."
Wezîr Goktaşê der barê êrîşên li dibistanan da got,"Nexşerêya xetereya civakî ya ku em zû da ye li serê dixebitin, heye. Armanca me, zarokên xwe yên di xetereyê da biparêzin û tevdîran hildin. Em tevdîrên fizîkî û modeleke pêşîlêgirtinê ya li ser bingeha bûyer û hişê çêkirî tînin. Berî ku çêbibin em dixwazin pêşî li bûyeran bigirin."