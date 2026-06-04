Wezîr Kurum: "Em qasî 20 hezar xaniyan li 64 bajaran didin ber firotanê"
Wezîrê Hawirdor, Bajarvanî û Guherîna Avhewayê Murat Kurum wiha got: "Em bi hevkariya Serokatiya me ya TOKÎyê qasî 20 hezar xaniyan li 64 bajaran didin ber firotanê."
Ekip
04 Hezîran 2026•Rojanekirin: 04 Hezîran 2026
Türkiye, Ankara
Wezîr Kurum beşdarî Maseya Edîtoran ya Ajansa Anadoluyê (AA) bû û der barê rojevê da axivî.
Wezîr Kurum der barê Projeya 500 Hezar Xaniyan a li 81 Bajaran tê meşandin da wiha axivî: "Emê ji Adara 2027an pê va teslîmkirina xaniyên ewil bikin. Armanca me ew e ku em di sala 2028an da hemûyan teslîmî welatiyan bikin. Em bi hevkariya Serokatiya me ya TOKÎyê qasî 20 hezar xaniyan li 64 bajaran didin ber firotanê. Ev ji bo welatiyên ku dahata wan navîn e projeyek e ku ji xanîyên 2+1 û 3+1an pêk tê. Em nikarin rê li ber erdhejan bigirin, lê divê em ji bo erdhejan amade bin. Ji ber vê bi 500 hezar xaniyên nû va em berxwedana erdhejê a welatê xwe bi hev ra zêde dikin."
Wezîr Kurum anî ziman ewê li Stenbolê projeyeke 15 hezar xaniyên kirê bidin destpêkirin û wiha agahî da: "Em ê li Stenbolê, li alîyê Anadoluyê û Ewropayê projeyeke 15 hezar xaniyên kirê bidin destpêkirin û teslîmata wan a ewil wê îsal di meha îlonê da bê kirin. Welatiyên me wê bikaribin 3 salan di van malan da bimînin û piştî 3 salan em ê bi heman şertan vê derê wekî kirê bidin welatiyekî me yê din."
Wezîr Kurum ragihand ku ji 1ê Tîrmehê pê va wê lîreyek bedelê depozîtoyê bidin berên ku logoya "DOA"yê li ser in.
Der barê Sepana Pergala Rêvebirina Depozîtoyê da jî Wezîr Kurum wiha axivî: "Li 81 bajarên me û 973 navçeyên me makîneyên me, cihên îadekirina depozîtoyê wê çêbin. Bi Pergala Rêvebiriya Depozîtoyê va salane teserûfeke 30 milyar lîreyî wê pêk bê û 25 milyar ambalaj wê paşve bên berhevkirin."
Wezîr Kurum der barê aîdatên sîteyan da jî axivî û wiha got: "Em pergaleke kontrolê ava dikin û şîrketên rêveberiya sîteyan dabeş dikin. Em ê vê jî ji Parlamentoyê ra bişînin."
Wezîr Kurum derbarê baxçeyên hobiyê da jî wiha agahî da: "Em ê hem qadên çandiniyê biparêzin û hem jî alîkariya welatiyên xwe bikin ku di çarçoveya qanûnê da ew hewcedariyên xwe bicîh bînin. Proje wê di demeke nêzîk da bikeve rewacê."
Wezîr Kurum: "Em qasî 20 hezar xaniyan li 64 bajaran didin ber firotanê"