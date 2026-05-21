Wezîr Fîdan got, tê plankirin ku aktîvîstên di Fîloya Sumûdê ya Kurewî da îro bînin welêt

Tuğba Altun
21 Gulan 2026•Rojanekirin: 21 Gulan 2026
Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan got ku bi seferên taybet yên ku ew ê îro bikin, ew plan dikin ku welatiyên xwe yên di Fîloya Sumûdê ya Kurewî da û kesên ji welatên din bînin Tirkiyeyê.
Fîdan li ser hesabê xwe yê NSosyalê biwarê anîna Tirkiyeyê ya welatiyên Tirk û kesên ji welatên din ên beşdarên Fîloma Sumûdê ya Kurewî, parvekirin kir.
Fîdan bal kişand, ji bo ku welatiyên Tirk ên ku bi awayekî dereqanûnî hatin desteserkirin bi awayekî ewle ber bi Tirkiyeyê bên anîn, digel hemû saziyên têkildar xebat berdewam e û wiha got, "Bi seferên taybet yên ku em ê îro bikin, em plan dikin ku welatiyên xwe û kesên ji welatên din bînin Tirkiyeyê."
Fîdan her wiha got ku ew ê di parastina mafên welatiyên Tirk û bicihanîna berpirsiyariyên xwe yên ji bo sivîlên li Xezeyê da berdewam bin û ew ê piştevaniya xwe ya ji bo gelê Filistînê bi biryardarî bidomînin.