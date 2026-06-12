Wezîr Fîdan bi Wezîrê Karên Derva yê Qeterê û rayedarên Amerîkayî ra mizakereyên Amerîka-Îranê guftûgo kir

Mehmet Şah Yılmaz
12 Hezîran 2026•Rojanekirin: 12 Hezîran 2026
Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan bi Serokwezîr û Wezîrê Karên Derva yê Qeterê Mihemed bîn Ebdurehman al Sanî û mizakerevanên Amerîkayî ra der barê mizakereyên di navbera Amerîka-Îranê da bi telefonê axivî.
Li gor agahiya ji çavkaniyên Wezareta Karên Derva hat hildan Fîdan bi Serokwezîr û Wezîrê Karên Derva yê Qeterê Al Sanî û mizakerevanên Amerîkayî ra bi telefonê axivî.
Di axaftinan da der barê mizakereyên di navbera Amerîka û Îranê da guftûgo hat kirin.
Wezîr Fîdan got hêvî dikin ku pêvajo demildest bi encam bibe û Tirkiye dê piştgiriya xwe ya bo mizakereyan bidomîne.