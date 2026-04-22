Wezîr Fîdan bi hemtayê xwe yê Pakistanî Dar ra bi têlefonê li ser mizakereyên di navbera Amerîka û Îranê da axivî

Gökhan Çeliker
22 Nîsan 2026•Rojanekirin: 22 Nîsan 2026
Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan bi Wezîrê Karên Derva yê Pakistanê Mihemed Îshaq Dar ra bi têlefonê axivî û li ser rewşa mizakereyên di navbera Amerîka û Îranê da guftûgo kirin.
Li gorî agahiyên ji çavkaniyên Wezareta Karên Derva hatin hildan Fîdan û Dar bi têlefonê axivîn.
Di axaftinê da asta di mizakereyên di navbera Amerîka û Îranê da hat guftûgo kirin û agahiyên der barê xebatên ku Pakistan û Tirkiye ji bo ku alî li hev bên, tên kirin hatin parvekirin.