Wezîrê Parastina Neteweyî Guler di bernameya "Mitefiq li Enqereyê ne" da axivî:

Utku Şimşek
07 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 07 Tîrmeh 2026
Wezîrê Parastina Neteweyî Yaşar Guler got, "Em ji ber beşdariya xurt ya Ewropayê di warê parastinê da, kêfxweş in. Lê ev beşdarî divê bi NATOyê ra nekeve reqabetê, divê NATOyê xurt bike."
Wezîr Guler beşdarî bernameya "Mitefiq li Enqereyê ne" bû ku di çarçoveya Lutkeya Serokdewlet û Serokhikûmetên NATOyê da bi hevkariya Serokatiya Ragihandina Serokomariyê, Konferansa Ewlekariya Munîhê (MSC) û Weqfa Lêkolînên Siyaset, Aborî û Civakê (SETA) hat lidarxistin.
Guler li vir axivî û diyar kir, NATO ji roja avabûna xwe û vir va ji îtifaqeke eskerî zêdetir e û her wiha berevaniya kolektîf, hevgirtina siyasî û îfadeya saziyî ya têkiliya transatlantîk e.
Guler axaftina xwe wiha domand:
"Em ji ber beşdariya xurt ya Ewropayê di warê parastinê da, kêfxweş in. Lê ev beşdarî divê bi NATOyê ra nekeve reqabetê, divê NATOyê xurt bike. Gava Tirkiyeya ku bi kapasîteya eskerî û pîşesaziya parastinê di mîmariya ewlehiyê da girîng e li derva bê hiştin, wê ev Ewropayê ewletir neke. Peyama ku ji Enqereyê bê dayîn divê zelal be. Baweriya bi benda 5an zexm e û sozên siyasî wê bi hêzeke eskerî were zexmkirin."
Guler destnîşan kir, verastkirinên DYAyê yên biwarê hebûna wê ya eskerî ya li Ewropayê, pêdiviya hevsengîkirina berpirsiyariyên di nava îtifaqê da eşkeretir kiriye û wiha dewam kir:
"Ji vê hêlê va tecrubeya Tirkiyeyê pir bi qîmet e. Beşeke mezin a Ewropayê piştî Şerê Sar hêzên xwe yên çekdarî piçûk kirin lêbelê Tirkiyeyê heman rê neşopandiye. Tirkiyeyê bingeha xwe ya hêza mezin, feal û profesyonel parastiye, asta amadebaşiya xwe bilindtir kiriye, ji pîşesaziya parastinê ra veberhênan kiriye û şiyana xwe ya îcrakirina herekatan di dorhêlên dijwar da parastiye. Ev domdariya ku bi derfet û şiyanên berfireh va hatiye bidestxistin, îroroj hem ji bo Tirkiyeyê û hem jî ji bo Îtifaqê bûye avantajeke stratejîk. Hin mitefiq hewl didin yekîneyên xwe jinûva damezirînin, personel temîn bikin û stoqên xwe nû bikin. Di rewşeke wiha da Tirkiye bi bingeha xwe ya mewcûd û zanîna xwe ya operasyonel va dikare demildest piştevaniyê bike."