Wezîrê Karên Navxweyî Çîftçî li Bidlîsê hin ziyaret kirin

Wezîr Çîftçiyê ku danê sibê hat Bidlîsê di çarçoveya bernameyên xwe da Walîtî ziyaret kir.
Çîftçî destê kesên ku pêşwaziya wî kirin şidand û Lênûska Şerefê ya Walîtiyê îmze kir.
Çîftçî pişt ra derbasî meqamê bû û bi amîrên saziyan ra hevdîtin kir û der barê xebatan da ji Waliyê Bidlîsê Ahmet Karakaya agahî hildan.
Çîftçî û kesên pê ra paşê derbadî navçeya Tetwanê bûn û li Mizgefta Îbadullah nimêja înê kir û esnaf ziyaret kir.
Çîftçî paşê Şaredariya Bidlîsê ziyaret kir û ji şaredarên bajêr û navçeyan der barê xebatên wan da agahî hildan.
Çîftçî serokatiyên bajêr ên AK Partî û MHPyê jî ziyaret kirin û bi partiyiyan ra civiya.
Di ziyaretan da Parlamenterê Bidlîsê yê AK Partiyê Turan Bedîrhanoglu, Şaredarê Bidlîsê Nesrullah Tanglay, Fermandarê Kolordoya Asayîşê ya Cendirme ya Wanê Tumgeneral Unsal Bulut, Fermandarê Cendirmeyan ê Bajêr Tuxgeneral Bariş Soyal, Midûrê Ewlehiya Bajêr Koray Şensoy, Serokbajarê AK Partiyê Engîn gunceoglu, Serokbajarê MHPyê Tekîn Uçak û saziyên amîran jî cî girtin.