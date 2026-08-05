Wezîrê Karên Derva yê Sûriyeyê Şeybanî wê sibê serdana Tirkiyeyê bike

Can Efesoy
05 Tebax 2026•Rojanekirin: 05 Tebax 2026
Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan wê bi Wezîrê Karên Derva yê Sûriyeyê Esad Hesen Şeybanî ra ku wê sibê serdanekê bo Tirkiyeyê pêk bîne, bicive.
Li gorî agahiyên ku ji çavkaniyên Wezareta Karên Derva hatine wergirtin, Şeybanî wê sibê ji bo serdanekê were Tirkiyeyê.
Tê pêşbînîkirin ku di hevdîtinên Fîdan da ligel hevtayê xwe yê Sûriyeyî, nirxandineke berfireh ji bo wan hewldanên piralî yên ku ji aliyê Tirkiyeyê va têne piştgirîkirin û armanca wan dabînkirina aramî û ewlehiya mayînde li Sûriyeyê ye, werin gotûbêjkirin.