Wezîrê Karên Derva Fîdan: "Pirsgirêka li Kendavê divê bi tu awayî mijara Xezeyê nede jibîrkirin"

12 Gulan 2026•Rojanekirin: 12 Gulan 2026
Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan got: "Pirsgirêka li Kendavê ya ku em pê ra rû bi rû ne, divê bi tu awayî mijara Xezeyê nede jibîrkirin."
Wezîrê Karên Derva Fîdan di çarçoveya serdana Dohaya paytextê Qeterê da bi Serokwezîr û Wezîrê Karên Derva yê Qeterê Mihemed bîn Ebdurehman Al Sanî ra hat bal hev û civîneke çapemeniyê ya hevpar li dar xist.
Di civînê da Fîdan behsa pirsgirêka li Kendavê kir û wiha axivî: "Pirsgirêka li Kendavê ya ku em pê ra rû bi rû ne, divê bi tu awayî mijara Xezeyê nede jibîrkirin. Berfirehbûna Îsraîlê li herêma me hê jî ji bo îstiqrar û ewlehiyê wek gefeke sereke li holê ye."
Wezîr Fîdan anî ziman divê Tengava Hurmuzê wekî çekekê neyê bikaranîn û wiha got: "Nebikaranîna Tengava Hurmuzê ya wekî çekekê, ne tenê ji bo îstiqrara herêmê her wisa ji bo aboriya dinyayê jî girîng e."
Serokwezîr û Wezîrê Karên Derva yê Qeterê Al Sanî jî destnîşan kir ku Îsraîl hê jî agirbestê binpê dike û êrîşên xwe didomîne û wiha axivî: "Îsraîl binpêkirina agirbesta li Xeta Xezeyê didomîne û alîkariya mirovî wekî çek bi kar tîne."
Al Sanî jî behsa Tengava Hurmuzê jî kir û wiha got: "Qeter û Tirkiye piştgiriyê didin hewldanên navbeynkariyê yên Pakistanê yên ji bo bidawîanîna şer û vekirina Tengava Hurmuzê. Îran vê (Tengava Hurmuzê) ji bo zext an jî şantajê ya dijî welatên Kendavê divê wekî çekekê bi kar neyne."