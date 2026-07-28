Wezîrê Karên Derva Fîdan bi hevkarê xwe yê Sûdanî Salim ra li Enqereyê hevdîtin kir

Gökhan Çeliker
28 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 28 Tîrmeh 2026
Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan, bi Wezîrê Karên Derva û Tevkariya Navneteweyî yê Sûdanê Mihyedîn Salim ra li paytext Enqereyê hevdîtin kir.
Li gor agahiya ku ji çavkaniyên Wezaretê hat hildan, Fîdan û Salim li Enqereyê civiyan.
Her du wezîran "Zebta Mitabaqatê ya Li Ser Tevkariya Navbera Akademiya Dîplomasiyê ya Wezareta Karên Derva ya Komara Tirkiyeyê û Enstîtuya Dîplomasiyê ya Wezîreta Karên Derva û Tevkariya Navneteweyî ya Komara Sûdanê" jî îmze kir.