Wezîrê Hawirdor, Bajarvanî û Guherîna Av û Hewayê Kurum dê sibê bibe mêvanê Maseya Edîtoran a AAyê

Fatma Sevinç Çetin
04 Hezîran 2026•Rojanekirin: 04 Hezîran 2026
Wezîrê Hawirdor, Bajarvanî û Guherîna Av û Hewayê Murat Kurum dê beşdarî Maseya Edîtoran a Ajansa Anadoluyê (AA) bibe.
Wezîr Kurum dê li Maseya Edîtoran a AAyê ya ku dê sibê di saet 11.00an da dest pê bike pirsên der barê fealiyetên wezaretê û rojevê da bibersivîne, nirxandinan bike.
Li Maseya Edîtoran a AAyê dê der barê merhaleya dawîn a Projeya Avahiya Sedsalê, kampanyayên avahiyên civakî yên nû, xebatên veguherîna bajarî, kampanyaya "Nîvî ji Me", pêvajoya veguherîna di cî da ya li herêma erdhejê, verastkirina aîdatên sîteyan û amadehiyên COP31a dê li Antalyayê bê lidarxistin pirs bên pirsîn.
Daxuyaniyên Wezîr Kurum dê ji ser malpera AAyê (www.aa.com.tr) bên weşandin û dê bikarin ji ser hesabên Xê yên AAyê (@anadoluajansi, @aa_finans, @AACanli) bişopînin.