Wezîrê Edaletê Gurlek: Di doza Gulistan Dokuyê da em îadeya Umut Altaş dixwazin

İsa Toprak, Huzeyfe Tarık Yaman
29 Nîsan 2026•Rojanekirin: 29 Nîsan 2026
Wezîrê Edaletê Akin Gurlek der heqê doza Gulistan Doluyê da wiha got, "Em difikirin ku Umut Altaş kesekî giring e û em îadeya wî dixwazin. Me hesasiyeta ji ber giringiya karî ji meqamên erkdar ên Amerîkayê ra destnîşan kir."
Gurlek li Meclisê berî beşdariya Komcivîna AK Partiyê ya TBMMyê, pirsên rojnamegeran bersivandin.
Li ser bibîrxistina geşedanên biwarê lêpirsîna Gulistan Dokuya xwendekara zanîngehê da ya li Tunceliyê ji 5ê Rêbendana 2020î û pê va xeber jê nayê sitandin, Gurlek bal kişand ku wan ji bo îadeya Umut Altaşê li Amerîkayê, bultena sor derxist.
Gurlek da bibîrxistin ku nivîsên di navbera Altaş û bavê wî da derketin holê û wiha dewam kir, "Em difikirin ku Umut Altaş kesekî giring e û em îadeya wî dixwazin. Me hesasiyeta ji ber giringiya karî ji meqamên erkdar ên Amerîkayê ra destnîşan kir. Em li benda îadeya wî ne. Bi min Umut Altaş ew kes e ku dikare bûyerê ji hev safî bike, lewra şahidê herî nêzîk ê bûyerê ye. Bi awayekî bi guman direve dervayî welêt. Lêpirsîn berdewam e."
Wezîr Gurlek her wisa destnîşan kir ku pêvajoya têkildarî Tuncay Sonelê Waliyê Tunceliyê yê wê serdemê yê ku di çarçoveya lêpirsîna Gulistan Dokuyê da hat tewqûfkirin jî ji hêla Serdozgeriya Komarê ya Erziromê tê meşandin.
Ji bo pirsa, "Ji dosyeyên li şaxa ku di bin sîwana Wezaretê da ji bo lêkolînna dosyayên failên mechûl hat damezirandin, yên ku tê da pêşveçûn çêbûn hene yan na?" jî Gurlek wiha bersiv da:
"Di dosyeya Rojîn Kabaîşê da jî înşelah dibe geşedanên erênî çêbin. Serdozgerin me lê dinihêrin. Ji Îspanyayê ra hatibû şandin (têlefon). Me niha tîmeke nû ava kir, em dixebitin. Me jinûva xebatek da destpêkirin. Hevalên me jî lê dinihêrin. Wek teknîk jî em piştgiriyê didin."