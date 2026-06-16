Wezîrê Edaletê Akin Gurlek: "Pêvajoya Tirkiyeya Bêteror ji aliyê Meclisê va tê birêvabirin"

Hüseyin Cem Dağıstanlı
16 Hezîran 2026•Rojanekirin: 16 Hezîran 2026
ANKARA (AA) - Wezîrê Edaletê Akin Gurlek got, "Pêvajoya Tirkiyeya Bêteror ji aliyê Meclisê va tê birêvabirin. Ji bo şikildana 12emîn pakêta darazê, li Meclisê pêvajoya amadekariyê berdewam e. Ev xebat ji hevdu cihê birêva diçin."
Wezîr Gurlek piştî Civîna Kabîneyê ya ku duhê li Kuliyeya Serokomariyê bi seroktiya Serokomar Recep Tayyîp Erdogan hat lidarxistin, bersiv da pirsên rojnamevanan.
Gurlek di bersiva pirsa: "Gelo di 12emîn pakêta darazê da, sererastkirinek ji bo pêvajoya 'Tirkiyeya Bêteror' heye yan na" da got, "Pêvajoya Tirkiyeya Bêteror ji aliyê Meclisê va tê birêvabirin. Ji bo şikildana 12emîn pakêta darazê, li Meclisê pêvajoya amadekariyê berdewam e. Ev xebat ji hevdu cihê birêva diçin. Ji bo çareserkirina pirsgirêkên curbecur ên welatê me xebatên pir giring tên kirin."