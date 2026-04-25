Wezîrê Edaletê Akin Gurlek derbarê dosyayên biker nediyar da daxuyanî da

Orhan Onur Gemici
25 Nîsan 2026•Rojanekirin: 25 Nîsan 2026
Wezîrê Edaletê Akin Gurlek destnîşan kir ku ji bo ronîkirina dosyayên biker nediyar, qebareya saziyî derxistine asta herî jor û ragihand ku di encama lêkolînên li seranserê welêt da ji bo 638 dosya û 693 meqtûlên li 75 parêzgehan pêvajoyeke berfireh a lêkolînê dane destpêkirin.
Gurlek ji ser hesabê xwe yê medyaya civakî derbarê xebatên ji bo dosyayên biker nediyar da daxuyanî da.
Gürlek diyar kir ku wan bi rêya Daîreya Lêpirsîna Sûcên Biker Nediyar a ku di nav Rêveberiya Giştî ya Karûbarên Sûc da hatiye damezrandin, hemû dozên ku wijdanê raya giştî aciz dikin, bi taybetî kuştinên jin û zarokan, ji nû va lêkolîn dikin.
Gurlek got, "Di vê çarçoveyê da, ji bo ronîkirina dosyayên biker nediyar, qebareya saziyî derxistine asta herî jor û ragihand ku di encama lêkolînên li seranserê welêt da ji bo 638 dosya û 693 meqtûlên li 75 parêzgehan pêvajoyeke berfireh a lêkolînê dane destpêkirin."
- Sûcên biker nediyar ên parêzgehan hatin rêzkirin
Ji aliyekî din va li gorî agahiya ku ji çavkaniyê wezaretê hatin sitandin, li Îzmîrê 49 dosya û 51 kuştî, Li Skaryayê 34 dosya û 35 kuştî, li Trabzonê 20 dosya û 31 kuştî hatin tesbîtkirin. Giresun bi 29 dosya û 32 kuştî, Tokat bi 29 dosya û 32 kuştî, Tekirdağ bi 29 dosya û 31 kuştî, Malatya bi 24 dosya û 24 kuştî, Kahramanmaraş bi 19 dosya û 21 kuştî û Çanakkale bi 17 dosya û 28 kuştî di nav parêzgehên bi pêşanî da bûn ku hejmarên wan zêde bûn.