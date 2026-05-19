Wezîrê Ciwanî û Sporê Osman Aşkin Bak û heyeta pê ra Anitkabîr ziyaret kir

Fatih Çakmak
19 Gulan 2026•Rojanekirin: 19 Gulan 2026
Bi serokatiya Wezîr Bak, heyeta ku ji alîkarên wezîr, midûrên giştî, ciwan, werzişvan û eleqedarên din pêk hat ji Rêya Şêran ra meşiya û hatin ber mozoleya Xazî Mustafa Kemal Ataturk.
Wezîr Bak çelenga ku li ser "Wezareta Ciwanî û Sporê" dinivîse, danî bet mozoleyê û piştra rêz hat girtin û Sirûda Îstiqlalê hat xwendin.
Wezîr Bak paşê bi heyetê ra derbasî Kûleya Mîsaqa Millî bû û di Deftera Taybet a Anitkabîrê da bi kurtasî wiha got, "19ê Gulanê nîşaneya îradeya serxwebûnê ye, ciwan îradeya ku Sedsala Tirkiyeyê înşa dike, nadin jibîrkirin û ber bi ayendeyê va dibin."
Wezîr Bak paşê bi xwendekar û ciwanên ku Anitkabîr ziyaret kirin ra wêneya bîranînê da kişandin.