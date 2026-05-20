Trump: "Me bi Serokomar Erdogan ra bi telefonê axaftineke gelekî baş kir. Di navbera me da têkiliyeke gelekî baş heye"

Hakan Çopur
20 Gulan 2026•Rojanekirin: 20 Gulan 2026
Trump piştî merasima mezuniyeta eskerî ya ku li eyaleta Connectîcutê beşdar bûyê dema vedigeriya Washingtonê li Balafirgeha Joint Base Andrewsê bersiva pirsên rojnamevanan da.
Serokê Amerîkayê Trump li ser pirsa der barê axaftina bi telefonê ya bi Serokomar Erdogan ra got ku "Me bi Serokomar Erdogan ra bi telefonê axaftineke gelekî baş kir. Di navbera me da têkiliyeke gelekî baş heye. Ew kesekî hêzdar e lê têkiliyeke min a bi wî ra ya wisa heye ku kesekî din xwediyê wê nîne."
Trump têkiliya dualî ya di navbera xwe û Serokomar Erdogan da destnîşan kir û got ku "Bi ya min ew bû mitefîqekî gelekî baş. Dibe ku şika hin kesan ji vê hebe lê bû mitefîqeke nuwaze û gelê wî hember wî rêz digire."