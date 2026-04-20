Trump diyar kir, ew hêvî dike ku "îşev" bi Îranê ra peyman were îmzekirin

Hakan Çopur
20 Nîsan 2026•Rojanekirin: 20 Nîsan 2026
Serokê Amerîkayê Trump ji nûçegihana Fox Newsê Maria Bartiromo ra pêvajoya hevdîtinên bi Îranê ra û encamên wê yên muhtemel nirxandin.
Bartiromoyê got, "Duh wî bixwe rasterast ji min ra got ku ew hêvî dike ku îşev li Pakistanê (bi Îranê ra) peyman were îmzekirin."
Trump di hevpeyvîna xwe ya ku da New York Postê da jî piştrast kir ku Alîkarê Serok JD Vance, Nûnerê Taybet Steve Witkoff û zavayê wî Jared Kushner wê beşdarî hevdîtinên li Îslamabadê bibin.
Trump di daxuyaniya xwe ya duh da gotibû ku heke bi Îranê ra peyman neyê îmzekirin "Li Îranê hemû santralên ceyranê û pire wê werin kavilkirin."
Îranê jî ne îdiaya navborî piştrast kiribû ne jî gotibû ku wan ji bo Îslamabadê biryara şandina heyetekê daye. Lêbelê çavkaniyên Pakistanî ji New York Postê ra gotibû ku Tehran "tûreke duyemîn dixwaze", lê di vê mijarê da "hê tu biryarek nedaye".