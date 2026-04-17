Trump: "Îsraîl dê êdî Libnanê bombebaran neke, ev ji hêla Amerîkayê va hat qedexekirin"

Hakan Çopur
17 Nîsan 2026•Rojanekirin: 17 Nîsan 2026
Trump di parvekirina xwe ya ji ser hesabê Truth Socialê rewşa dawîn a der barê Libnanê da nirxand.
Trump got ku Amerîka dê xubara nukleerê ya balafirên bombebaranê yên B-2 berhev bike û ev mijar ji rojeva di navbera Amerîka û Libnanê da serbixwe ye û da zanîn ku bi Libnanê ra Hîzbullah jî di nav da ji xeynî vê hevdîtin kirin.
Donald Trump destnîşan kir ku dê Amerîka bi Libnanê ra hevdîtinê bike û wekî din mijara Hîzbullahê guftûgo bike û bi awayî "Îsraîl dê êdî Libnanê bombebaran neke, ev ji hêla Amerîkayê va hat qedexekirin. Êdî bes e." bangî birêvebiriya Serokwezîrê Îsraîlê Binyamîn Netanyahu kir.