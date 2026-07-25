Tirkiyeyê "terora niştecihên dereqanûnî" ya ku li axa Filistînê ya dagirkirî zêde bûye bi tundî şermezar kir

Gökhan Çeliker
25 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 25 Tîrmeh 2026
Wezareta Karên Derva ragihand ku terora niştecihên dereqanûnî ya ku li axa Filistînê ya dagirkirî zêde bûye bi tundî şermezar dikin.
Wezaretê der barê mijarê da daxuyaniya nivîskî da.
Di daxuyaniyê da hat gotin ku "Em terora niştecihên dereqanûnî ya ku li axa Filistînê ya dagirkirî zêde bûye bi tundî şermezar dikin." û hat ragihandin ku bi destê "terorîstên niştecih" yên ku hikûmeta Serokwezîrê Îsraîlê Binyamîn Netanyahu wan teşwîq dike qetilkirina 4 Filistîniyan encameke polîtîkaya komkujiyê ye ku Îsraîl didomîne.
Di daxuyaniyê da hat gotin ku "Em ji bo ku sûcên terorîstên niştecih ûn axa Filistînê xesb kirine û piştgirên wan dikin bêceza nemînin û kiryar li ber edaletê hesabê bidin bangewaziya xwe ya bo civaka navneteweyî dubare dikin."
Di encama gulebarana hêzên Îsraîlê û Îsraîliyên axa Filistînê xesb kirine da ya nêzî bajaroka Telê ya li bakurê Şerîaya Rojava ya dagirkirî 4 Filistînî hatibên kuştin, 3 jê giran 4 Filistînî birîndar bibûn.