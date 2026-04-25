Tirkiyeyê der barê beyanên rayedarên hin welatan ên der barê bûyerên 1915an da daxuyanî da

Mehmet Şah Yılmaz
25 Nîsan 2026•Rojanekirin: 25 Nîsan 2026
Wezareta Karên Derva der barê beyanûn rayedarên hin welatan ên der barê bûyerên 1915an da got ku "Atmosfera aştî û lihevkirinê ya li Qasqasyaya Başûr derket bersiva herî hêzdar e ku kesên dixwazin ku herêm bibe hewzeyeke hevkarî û îstiqrarê da aliyên hewl didin ku ji dîrokî neyartiyê derxînin."
Wezaretê der barê mijarê da daxuyaniyeke nivîskî da.
Di daxuyaniyê da hat gotin ku "Atmosfera aştî û lihevkirinê ya li Qasqasyaya Başûr derket bersiva herî hêzdar e ku kesên dixwazin ku herêm bibe hewzeyeke hevkarî û îstiqrarê da aliyên hewl didin ku ji dîrokî neyartiyê derxînin." û hat diyarkirin ku di nîqaşa der barê bûyerên 1915an da helwesta aliyan a ji bo ku pirsgirêkê nekin mijara îstismara siyasî zelal e.
Di daxuyaniyê da hat ragihandin ku hin siyasetmedarên welatên sêyemîn hewl didin ku pirsgirêkê ji bo hesabên xwe yên siyasî yên biçûk biemilînin û hewl didin ku berpirsyariya xwe bincil bikin.
Hat bibîrxistin ku Tirkiyeya ku seranserê sedan salan bû yek ji mînakên herî xurt ên çanda bi hev ra jiyanê ji bo ku bûyerên 1915an bi heqaniyet û li ser bingeheke zanistî bê vekolîn arşîvên xwe vekirin û pêşniyaz kir ku "Komîsyoneke Dîrokê ya Hevpar" bê avakirin û ev pêşniyaz hê jî derbasdar e.
Di daxuyaniyê da hat gotin ku "Em aliyên sêyemîn ên ku niyeta wan baş e, dawet dikin ku piştgiriyê bidin hewldanên ji bo gihaştina hafizeya hevpar û adil û atmosfera diyaloga erênî ya ku di demên dawîn da pêş ket."