Tirkiyeyê biryara niştewarên dereqanûnî ya Îsraîlê yên li Şerîaya Rojava şermezar kir

Mehmet Şah Yılmaz
04 Hezîran 2026•Rojanekirin: 04 Hezîran 2026
Di daxuyaniya nivîskî ya wezaretê ya der barê mijarê da hat diyarkirin ku hikûmeta Serokwezîrê Îsraîlê Binyamîn Netanyahu li Şerîaya Rojava ya dagirkirî feliyaryên ji bo xesbkirina axê berfireh dike û terora niştecihan teşwîq dike ûhedefgirtina hewldanên navneteweyî yên heyî û bingeha çareseriya du dewletî didomîne.
Di daxuyaniyê da biryara Îsraîlê ya pesendkirina avakirina cî û warên dereqanûnî yên nû yên li Şerîaya Rojava hat şermezarkirin.
Di daxuyaniyê da hat diyarkirin ku divê destûr neyê dayîn ku polîtîkayên îlhaq û dagiriyê yên Îsraîlê li herêmê rageşiyê hê bêtir zêde bike û rewşa lerzok a li sehayê kûrtir bike û hat gotin ku "Em bang dikin ji bo pêşî lê bê girtin ku mafên meşrû yên gelê Filistînê neyên îxlalkirin civaka navneteweyî bila berpirsyariyên xwe yên hiqûqî û exlaqî bi cî bîne."