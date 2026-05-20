Tirkiyeyê bertek nîşanî wezîrê Îsraîlî yê ku dijî çalakvanên desteserkirî şîdeta devkî û fizîkî bi kar anî, da

Sümeyye Dilara Dinçer
20 Gulan 2026•Rojanekirin: 20 Gulan 2026
Wezareta Karên Derva got ku "Em şîdeta fizîkî û devkî ya wezîrekî Îsraîlî ya dijî beşdarvanên Fîloya Sumûdê ya Kurewî ya ku li avên navneteweyî dijî hiqûqê midaxele kirin, lenet dikin."
Wezaretê der barê şîdeta ku wezîrekî Îsraîlî dijî beşdarvanên Fîloya Sumûdê ya Kurewî ya desteserkirî da daxuyaniya nivîskî da.
Di daxuyaniyê da hat diyarkirin ji bo ku welatiyên Tirk û beşdarvanên fîloyê yên din yên desteserkirî demildest û sax û silametî bên berdan bi welatên din ra her cure teşebûs hatin kirin.
Di daxuyaniyê da hat destnîşankirin ji bo ku di demek herî kurt da encam bê hildan hewldan bi biryardarî tên domandin û ev hatin gotin:
"Em şîdeta fizîkî û devkî ya wezîrekî Îsraîlî ya dijî beşdarvanên Fîloya Sumûdê ya Kurewî ya ku li avên navneteweyî dijî hiqûqê midaxele kirin, lenet dikin. Wezîrê navborî ku yek ji aktorên sereke yên komkujiya Îsraîlê ya li Xezeyê ye car din bi awayekî eşkere hişmendiya hov û şîdetê ya hikûmeta Netanyahu nîşanê dinyayê daye."