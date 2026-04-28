Tirkiyeyê 730 ton alîkariya mirovî ji kesên ku li Libnanê ji ber şer ji cihûwarên xwe bûne ra şand

Keştiya ku 730 ton alîkariya mirovî lêbarkirî ya ji hêla Serokatiya Rêvebiriya Rewşa Acîl û Afatê (AFAD) û Hîva Sor a Tirkiyeyê va ji bo malbatên ku ji ber êrîşên Îsraîlê li Libnanê ji cihûwarên xwe bûne ra hat şandin, gihîşt paytext Beyrûtê.
Di nav alîkariyê da ji bilî 7 hezar û 200 kon, melzemeyên xwarin û starbûnê û koliyên paqijiyê hene.
Alîkariya ku Tirkiyeyê şand wê teslîmî Komîteya Alîkariyê ya Bilind a Libnanê bê kirin û tê plankirin ku ew di demeke kin da bigihêje malbatên ku ji cihûwarên xwe bûne.
Balyozê Beyrûtê yê Tirkiyeyê Murat Lutem, Wezîra Karên Civakî Hanîn es-Seyîd, Wezîrê Pêşketina Îdarî ya Libnanê Fadî Mekkî, Sekreterê Giştî yê Komîteya Alîkariya Bilind a Libnanê Bessam Nabulsî û gelek mêvan beşdarî merasima ku li Bendera Beyrûtê hat lidarxistin, bûn.
Piştî merasimê, Balyoz Lutem ji nûçegihanê AAyê ra daxuyand ku Libnanê ji ber êrîşên Îsraîlê rojên zehmet derbas kir û ji milyonekî zêdetir kes di nav welêt da koçber bûn.
Lutem wiha axivî: "Welatê me berê jî di sala 2024an da gelek alîkariyên mirovî şandibûn (Libnanê). Vê carê, me jî alîkariyeke mezin peyda kir. AFAD û Hîva Sor 7 hezar û 200 kon şandin ku ew teslîmî rayedarên Libnanî yên li vir bên kirin. Her wiha ji 10 hezarî zêdetir koliyên xwarinê, 28 hezar betanî û hezar koliyên paqijiyê jî hene."