TDVyê li bakurê Efxanistanê goştê qurbanê da 160 hezar û 200 kesî

Şükrü Gündüz
31 Gulan 2026•Rojanekirin: 31 Gulan 2026
Bi destê Weqfa Diyanetê ya Tirkiyeyê (TDV) li herêmên li bakurê Efxanistanê goştê qurbanê li 160 hezar û 200 kesî hat belavkirin.
Weqfê bi kordîneya Ataşetiya Xizmetên Dînî ya Serkonsolosxaneya Tirkiyeyê ya Mezarê Şerîfê li 9 parêzgehên li bakurê welêt 8 hezar û 400 hîseyên qurbanê şerjê kirin.
Goştê heywanên qurbanê wekî 5 kîlo hatin pakêtkirin û ji xeynî 25 hezar xaneyan, li êtîmxane, kampên penaberan, qursên hafiztiyê û saziyên perwerdeya leylî hat belavkirin.
Organîzasyona serjêkirina qurbanan a li parêzgehên Bedexşan, Tahar, Baxlan, Kunduz, Semengan, Belx, Cevîzcan, Serêpol û Faryabê yên li bakurê Efxanistanê bêyî pirsgirêk çû serî.
