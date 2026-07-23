Şewata daristanê ya li Fethiyeyê hat kontrolkirin

Durmuş Genç
23 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 23 Tîrmeh 2026
Şewata daristanê ya li Fethiyeya navçeya Muglayê bi midaxeleya ekîban a ji beja û hewa va hat kontrolkirin.
Seranserê şevê ekîban ji bejayê midaxeleyî şewata ku duh li Taxa Gokçeovacikê dest pê kir û gihîşt Taxa Înlîceyê kir. Bi şefeqê ra ekîban ji hewa da jî dest bi midaxeleya şewatê kir.
Wesayîtên hewa û bejayê yên Midûriyeta Daristanê ya Herêma Muglayê û her wiha ekîbên îtfaiyeyê midaxeleya şewatê domandin.
- Di nav 6 deqîqeyan da midaxeleya şewatê dest pê kir
Li ser hesabê Midûriyeta Giştî ya Daristanan a platforma medyaya civakî Xa navend DYA hat ragihandin ku şewat bi rêjeyeke mezin hat kontrolkirin.
Bekir Karacabeyê Midûrê Giştî yê Daristanan ji rojnamegeran ra destnîşan kir, wan di nav 6 deqîqeyan da midaxeleya şewata ku duh dest pê kir, da destpêkirin.
Karacabey bal kişand ku şewatê di rewşeke bi pirsgirêk da ya ji hêla şertên meteorolojîk va dest pê kir û lewma jî wan hewleke mezin da ku şewat nepeke nav qadên din ên daristanê û her wiha cih û waran.
Karacabey wiha got, "Bi têkoşîna me ya çalak û bi tesîr va şewat hat kontrolkirin."
Ji ber şewata ku duh li Taxa Gokçeovacikê dest pê kiribû û gihîştibû Taxa Înlîceyê, li Taxa Înlîceyê hin xanî hatibûn texliyekirin.