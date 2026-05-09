Serokwezîrê HKIyê Mesrûr Barzanî ewê îro serdana Tirkiyeyê bike

Fakhradin Ibrahim Mohammad
09 Gulan 2026•Rojanekirin: 09 Gulan 2026
Serokwezîrê Herêma Kurdistana Iraqê (HKI) Mesrûr Barzanî ewê îro serdana Tirkiyeyê bike.
Li gorî daxuyaniya nivîskî ya Ragihandina Serokwezîrtiya Herêmê biryar e îro Serokwezîrê HKIyê Barzanî biçe Tirkiyeyê.
Di daxuyaniyê da hat destnîşankirin ku ewê Barzanî li Qesra Dolmebaxçeyê ji aliyê Serokomarê Tikriyeyê Recep Tayyîp Erdogan va bê pêşwazîkirin.
Di daxuyaniyê da her wiha hat destnîşankirin ku di çarçoveya serdanê da Barzanî ewê digel Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan û hinek rayedarên din jî komelek dîdar li dar bixe.
Hat destnîşankirin ku di civînên Barzanî da li tenişt têkiliyên dualî, ewê li ser pirs û geşedanên li Iraqê û herêmê gotûbêj bê kirin.