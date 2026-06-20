Serokomar Erdogan: "Tirkiyeyê cara yekem di dîroka xwe da keştiya şer ji bo endameke NATO û YEyê îxrac kir"

Gökçe Karaköse
20 Hezîran 2026•Rojanekirin: 20 Hezîran 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got, "Bi peymana firotanê ya ku me bi Romanyayê ra îmze kir, Tirkiyeyê cara yekem di dîroka xwe da keştiya şer ji bo welatekî endamê NATO û Yekîtiya Ewropayê (YE) îxrac kir."
Erdogan di merasima radestkirina Keştiya Dewriyeya Deryayî Cam Roman ji bo Fermandariya Hêzên Deryayî yên Romanyayê û destpêkirin û bilindkirina alayê ya Platformên Fermandariya Hêzên Deryayî yên Tirkiyeyê da axivî.
Serokomar Erdogan di axaftina xwe da got, "Em di nava serdemeke pir kaotîk da ne ku kesên li meydanê bihêz nebin, nikarin ji xwe ra li ser maseyê cih bibînin, yan jî dibe ku xwe di menuyê da bibînin."
Erdogan diyar kir 23 sal berê îxracata wan ya salane 248 milyon dolar bû got, lê îro em tenê di hefteyekê da vê hejmarê bi dest dixin.
Serokomar Erdogan destnîşan kir heta îro li erdnîgariyên cuda ji 140î zêdetir platformên deryayî çêkirine û wiha peyivî, "Pîşesaziya me ya çêkirina keştiyên eskerî di dîroka 103 salî ya Komarê da rojên xwe yên herî çalak û berhemdar dibîne. Em yek ji wan welatan in ku di heman demê da herî zêde keştiyên şer çêdikin. Em weke wezîfeya xwe dibînin ku derfet û çavkaniyên ku di pîşesaziya parastinê da hene bi welatên dostên xwe ra jî parve bikin. Bi peymana firotanê ya ku me bi Romanyayê ra îmze kir, Tirkiyeyê cara yekem di dîroka xwe da keştiya şer ji bo welatekî endamê NATO û Yekîtiya Ewropayê (YE) îxrac kir."
Erdogan di berdewamiya axaftina xwe da got, "Armanca Tirkiyeyê li herêma xwe derxistina aloziyê nîne, armanc xurtkirina aştî, edalet, aramî û îstiqrarê ye."