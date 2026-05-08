Serokomar Erdogan: "Tirkiyeyê bi serbilindî navê xwe di warên parastin, asîmangerî û fezayê da daye nivîsandin"
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got, ""Tirkiyeyê bi serbilindî navê xwe di nava welatên ku sitêrka wan di warên parastin, asîmangerî û fezayê da li ser asta kurewî geş dibiriqe da daye nivîsandin."
Zeynep Baş
08 Gulan 2026•Rojanekirin: 08 Gulan 2026
Serokomar Erdogan: "Tirkiyeyê bi serbilindî navê xwe di warên parastin, asîmangerî û fezayê da daye nivîsandin"
Türkiye, İstanbul
Serokomar Erdogan li SAHA EXPO 2026a Fuara Navneteweyî ya Parastin, Asîmangerî û Fezayê da li Navenda Fuarê ya Stenbolê axivî.
Serokomar Erdogan diyar kir ku "Tirkiyeyê bi serbilindî navê xwe di nava welatên ku sitêrka wan di warên parastin, asîmangerî û fezayê da li ser asta kurewî geş dibiriqe da daye nivîsandin.
Erdogan diyar kir, pîşesaziya parastinê ya Tirkiyeyê ne tenê li herêmê, di heman demê da li seranserê cîhanê jî bûye ekosîstemeke ku tê xwestin, pê tê bawerkirin û tercîhkirin û wiha axivî, "Bi 182 peymanên ku hatine îmzekirin, hecma bazirganiyê derket 8 milyar dolarî. Ji vê 6 milyar dolar ji peymanên rasterast ji bo îxracatê hatine çêkirin pêk tê. Di çar mehên pêşîn yên sala 2026an da gorî heman heyama sala borî ji sedî 28 zêdebûn çêbû. Me di çar mehên pêşîn da bi 2 milyar û 871 milyon dolarî îxracat bi dest xist."
Serokomar Erdogan got, "Mîna ku em îro li SAHA 2026an dikin, me bi berhemên ku çêkirine û li qadên şer bi serkeftî ceribandine, bersiva kesên ku digotin 'hûn nikarin çêkin' daye."
Erdogan diyar kir ji bilî pîşesaziya parastinê xelekeke din ya girîng di ewlehiya neteweyî da yekîtî û hevgirtina neteweyî ye ku wê weke 'eniya navxweyî' bi nav dikin û wiha peyivî, "Gavê herî stratejîk ya ku me ji bo xurtkirina keleha navxweyî avêtiye, pêvajoya Tirkiyeya Bêteror e ku niha di meha 18an da ye û armanca wê herêmeke bêteror e. Tirkiyeya Bêteror di hişmendî û dilê miletê me da dijî têkoşîna desthilatdariyê ya li herêma me tê meşandin, kozikeke zexim e. Tirkiyeya Bêteror vîzyoneke mezin e ku armanc dike Tirkiyeyê û welatên cînar xurt bike, eniyên navxweyî zexim bike û pêşerojeke aştî lê serdest e, ava bike."