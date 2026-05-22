Serokomar Erdogan: "Tirkiye niha xwedî binesaziyeke enerjiyê ya mezin e"

Gökçe Karaköse
22 Gulan 2026•Rojanekirin: 22 Gulan 2026
Erdogan beşdarî "2yemîn Lûtkeya Çavkaniyên Siruştî ya Stenbolê" bû ku li Navenda Kongreyê ya Lutfî Kirdar hate lidarxistin.
Serokomar Erdogan diyar kir Tirkiye di navbera herêmên xwedî çavkaniyên enerjiyê yên dewlemend û welatên ku hewcedariya wan pê heye da pireya herî zexim û derbasok û girêdana herî xurt e û wiha got, "Tirkiye di demên dawî da hem wekî şirîkeke pêbawer di veguhestina enerjiyê da û hem jî wekî aktorekî sereke di aştiyê da derketiye pêş."
Erdogan destnîşan kir di vê pêvajoyê da careke din hate fêmkirin ku Tirkiye di dabînkirina enerjiya pêbawer da dereke girîng e û wiha peyivî, "Tirkiye niha xwedî binesaziyeke enerjiyê ya mezin e ku ji zêdetirî 50 şîrketan li 39 welatan xaza xwezayî peyda dike. Me bi termînalên LNGyê, tesîsên FSRUyê, veberhênanên depokirinê û boriyan Tirkiye kir yek ji navendên enerjiyê yên herî xurt yên Ewropayê. Bi veberhênanên nû yên ku em ê bikin, wê kapasîteya me ya rojane ya jinûva xazkirina LNGyê ji 161 milyon mêtrokupî derkeve 200 milyon mêtrokupî. Hilberîna me ya rojane li Qada Xazê ya Sakaryayê ku mixalefet kêm dinirxîne, îro gihîştiye 9,5 milyon mêtrokupî."
Serokomar Erdogan diyar kir hilberîna ku îro li Gabarê tê kirin, ji bo ewlekariya erza enerjiyê ya Tirkiyeyê piştekeke gelekî mezin e û wiha axivî, "Piştî keşfa li Gabarê, 4 cih li Diyarbekirê hatine destnîşankirin. Em plan dikin ku di nava 3 salên pêş da li ser 24 bîran bixebitin."
Erdogan destnîşan kit piştî ku di 2028an da duyemîn platforma hilberînê ya seravê ket xizmetê, ewê hilberîn di faza sêyemîn da derkeve 45 milyon mêtrokupî û got, "Xebata ku em li peravên Somaliyê dikin girîngiyeke dîrokî ye ji ber ku ev yekem sondajên lêgerînê yên deryayî yên Tirkiyeyê li dervayî welêt e. Em biryardar in, înşele di warê enerjî, kangerî û çavkaniyên siruştî da emê welatê xwe bigihînin serkeftinên hê mezintir."
Serokomar Erdogan di berdewamiyê da got, "Li cîranê me Sûriyeyê, xebata me ya hevbeş bi hikûmeta nû ra hem di sektora madenê da û hem jî di sektora petrolê da berdewam dike. Herwekî di pîşesaziya parastinê da, serxwebûna tam a di warê enerjiyê da jî îdeala Sêvasor a welatê me ye."