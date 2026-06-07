Serokomar Erdogan: Tevgera Sifir Bermayiyê bû seferberiyeke jîngehî ya kurewî ku di nezdê NYyê da hat qebûlkirin
"Meseleya avûhewayê fenanî şer û şewba kurewî pirsgirêkeke cidî ye ku temamî mirovahiyê tehdîd dike"
Koray Taşdemir
07 Hezîran 2026•Rojanekirin: 07 Hezîran 2026
photo: TCCB/ Mustafa Kamacı / AA
İSTANBUL
Serokomar Recep Tayyip Erdogan der heqê Tevgera Sifir Bermayiyê da wiha got, "Ev forûma ku ji teşkîlatên ciwaniyê heta sektora taybet, ji saziyên civaka sivîl heta polîtîkaçêkeran û ji akademîsyenan heta xwedanên biryaran zêdetirî 5 hezar kesî beşdarî kir, nîşaneyeke eşkere ya asta bilind e ku Tirkiyeyê di dîplomasiya jîngehê da bi dest xistiye. Her wiha Tevgera Sifir Bermayiyê bû seferberiyeke jîngehî ya kurewî ku di nezdê NYyê da hat qebûlkirin."
Serokomar Erdogan beşdarî xwarina galayê ya Forûma Sifir Bermayiyê ku li Balafirgeha Ataturk a Stenbolê hat lidarxistin, bû û axaftinek kir.
Serokomar Erdogan bal kişand ku ew gelekî kêfxweş bû ku di dawiya Forûma Sifir Bermayiyê da digel beşdaran hat cem hev.
Erdogan destnîşan kir ku meseleya avûhewayê fenanî şer û şewba kurewî, pirsgirêkeke cidî ye ku temamî mirovahiyê tehdîd dike û wiha dewam kir, "Welatên ku di kûrbûna krîza avûhewayê da xwedî behreya herî mezin in, di heman demê da ew welat in ku ji ber vê krîzê herî kêm muesir dibin."
Serokomar Erdogan der heqê xebatên ku li welêt bi warê Sifir Bermayiyê hatin kirin da wiha got, "Bi proje û sepanên ku bi Tevgera Sifir Bermayî va hatin cîbicîkirin, me 365 milyar lîre tevkarî da aboriya xwe. Me 2 trîlyon lître av, 270 milyar kîlovatsaet vejen, 60 milyar lître petrol û 390 milyon metrekûp qada depokirina bermayiyê, teserûf pêk anî. Rêjeya me ya paşdavegerandinê ku di 2017an da ji sedî 13 bû, di 2025an da derket ji sedî 37,53yan. Em ê vê rêjeyê di 2035an da derxin ji sedî 60î, di 2053yan da jî derxin ji sedî 70yî."
Serokomar Erdogan axaftina xwe wiha domand:
"Ev forûma ku ji teşkîlatên ciwaniyê heta sektora taybet, ji saziyên civaka sivîl heta polîtîkaçêkeran û ji akademîsyenan heta xwedanên biryaran zêdetirî 5 hezar kesî beşdarî kir, nîşaneyeke eşkere ya asta bilind e ku Tirkiyeyê di dîplomasiya jîngehê da bi dest xistiye. Her wiha Tevgera Sifir Bermayiyê bû seferberiyeke jîngehî ya kurewî ku di nezdê NYyê da hat qebûlkirin."