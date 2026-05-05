Serokomar Erdogan serokatiya Civîna Lijneya Ewlekariya Sîber kir

Merve Yıldızalp Yormaz
05 Gulan 2026•Rojanekirin: 05 Gulan 2026
Lijneya Ewlekariya Sîber di serokatiya Serokomar Recep Tayyîp Erdogan da civiya.
Civîna li Kuliyeya Serokomariyê ji çapemeniyê ra girtî hat lidarxistin.
Di civînê da Alîkarê Serokomar Cevdet Yilmaz, Wezîrê Edaletê Akin Gurlek, Wezîrê Karên Navxweyî Mustafa Çîftçî, Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan, Wezîrê Pîşesazî û Teknolojiyê Mehmet Fatih Kacir, Wezîrê Gihandin û Binesaziyê Abdulkadir Uraloglu, Serokê Teşkîlata Îstixbarata Neteweyî Îbrahîm Kalin, Serokê Ragihandinê yê Serokomariyê Burhanettîn Duran, Midûrê Giştî yê Serokomariyê Hasan Dogan, Midûrê Ewlehiya Sîberê ya Serokomariyê Umît Onal, Serokê Pîşesaziya Parastinê ya Serokomariyê Haluk Gorgun, Sekreterê Giştî yê Serokomariyê Hakki Susmaz û Sekreterê Giştî yê Lijneya Ewlehiya Neteweyî Okay Memiş amade bûn.