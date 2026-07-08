Serokomar Erdogan piştî Lûtkeya Lîderan a NATOyê civîna çapemeniyê li dar xist
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got, "Niha herêma me nikare tehemula rageşiyên nû an pevçûnên nû bike. Wek mirovahî, em bi qasî hewa û avê hewceyî aştî, aramî û îstîqrarê ne."
Mümin Altaş
08 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 08 Tîrmeh 2026
ANKARA
Serokomar Erdogan piştî 36emîn Lûtkeya NATOyê ya Serokdewlet û Serokhikûmetan ku bi mazûvaniya Tirkiyeyê li Kulliyeya Serokomariyê hat lidarxistin, civîna çapemeniyê li dar xist.
Serokomar Erdogan got, "Me Lûtkeya NATOyê ya ku li welatê me piştî 22 salan duyemîn, li payitexta me jî me cara yekem li dar xist, bi serkeftî temam kir. Di serdemekê da ku ewlekariya Atlantîk a Ewropayê xwe dispêriyê, me mazûvaniya vê lûtkeyeke dîrokî ku rê bide siberoja me ya hevpar, kir."
Serokomar Erdogan bal kişand ser pîşesaziya parastinê ya Tirkiyeyê û got, "Îro, di warê lêçûnên parastinê, şiyanên eskerî û pîşesaziya parastinê ya ku piştgiriya wê dike da, em ji gelek hevalbendên xwe pir pêşdetir in. Li Enqereyê, me bingehên NATOyê danîn, ku tê da mitefiqên Ewropî dê berpirsiyariyê bigirin ser xwe û tê da şiyanên me yên eskerî bên tehkîmkirin. Em duyemîn artêşa bejayî ya herî mezin a NATOyê sewq û îdare dikin. Bi dehan sal e, ewlehiya baskê başûrê rojhilatê NATOyê bi giranî bi welatê me tê spartin"
Erdogan behsa endamtiya Tirkiyeyê bo îtîfaqê kir û wiha pê da çû:
"Bi endambûna NATOyê, me ne tenê pozîsyona xwe ya jeostratejîk, lê di heman demê da hunera xwe ya şer jî anî îtîfaqê, ku ev 2 hezar sal e li qadên şer gihîştiye. Em her tim mitefiqek bûn ku erkên xwe yên di nav hevpeymaniyê de bi rêkûpêk bicîh tîne, di vî warî de rîskê digire û dema ku pêwîst be bedelê dide. Reşka çavê me Hêzên me yên Çekdar ên Tirkiyeyê, xwedî hêz û şiyan in ku her tehdîda li dijî ewlehiya me ya neteweyî ji çavkaniya wê ji holê rakin. Di vê serdema nû ya Îttîfaqê ku careke din parastina kolektîf dixe navendê da, em amade ne di warê parvekirina barê adil da berpirsiyariyek mezintir hildin. Em wek Tirkiyeyê yek ji wan mitefiqan in ku balafirên xwe yên şer, tankên xwe, keştîyên xwe çêdike û pergalên xwe yên parastina asîmanî pêş dixe."
Serokomar Erdogan herwiha got, "Divê hewlên Yekîtiya Ewropayê yên di warê parastinê da temamkerê NATOyê bin û nebin sedema dubarekirinên nehewce. Divê ez careke din vê yekê tekez bikim; NATO divê bibe tifaqeke mitefiqên ku hevûdu xurt dikin, ne ya welatên ku bi hev va girêdayî ne. Hîn jî di navbera mitefiqan da di warê bazirganiya berhemên pîşesaziya parastinê da hinek astengî hene. Divê ev di zûtirîn demê da bên rakirin."
Erdogan bal kişan ser şerê Rûsya û Ukraynayê û got, "Di aştiyeke adil da kes winda nake. Ez dubare dikim ku em amade ne ku aliyan dîsa li Tirkiyeyê bînin cem hev."
Serokomar Erdogan ji bo êrîşên Îsraîlê yên li herêmê) got, "Ew kesên ku ewlehiya xwe di bêîstîqrariya herêmê da dibînin, hewl didin ku çirûskek aştiyê ya herî piçûk jî vemirînin. Niha herêma me nikare tehemula rageşiyên nû an pevçûnên nû bike. Wek mirovahî, em bi qasî hewa û avê hewceyî aştî, aramî û îstîqrarê ne."
Serokomar Erdogan piştî Lûtkeya Lîderan a NATOyê civîna çapemeniyê li dar xist