Serokomar Erdogan: "Pêvajoya Tirkiyeya Bêteror navê vîzyona stratejîk a dewleta me ye"

Ekip
09 Hezîran 2026•Rojanekirin: 09 Hezîran 2026
Serokomar Recep Tayyip Erdogan got, "Pêvajoya Tirkiyeya Bêteror ji polîtîkayeke ewlehiyê wêdatir navê vîzyona stratejîk a dewletê ya têkildarî sedsala nû ya welatê me ye."
Serokomar Erdogan li Kuliyeya Serokomariyê beşdarî Merasima Destpêkirina Konferansên Ewlehiya Neteweyî bû û axivî.
Serokomar Erdogan di axaftina xwe da wiha got, "Bi stratejiya 'terorê di jêderê da ji navê bibe' va ya ku nexasim me piştî îxaneta 15ê Tîrmehê kir dewrê, me li hundir û derva serkeftinên krîtîk tomar kirin."
Erdogan der heqê operasyonên Tirkiyeyê yên li dervayî sînorên xwe da wiha got, “Herekatên me yên Iraq û Sûriyeyê, banê şûşeyî yê li banê welatê me edilandî şikênand û di paradîgmaya me ya ewlehiyê da serdemeke nû da destpêkirin. Ji qonaxa dayîna biryarê bigire heya merhaleya sepandinê, pêvajoya operasyona dersînor, roleke teyîdkirina serxwebûna Tirkiyeyê hildaye ser xwe. Me li aliyekî va dijî rêxistinên terorê têkoşîneke piralî meşand û aliyekî va jî bi harekatên dervayî sînoran xeta ewlehiyê ya li sînorên xwe yên başûr ava kir.”
Serokomar Erdogan bal kişand ku Pêvajoya Tirkiyeya Bêteror ji polîtîkayeke ewlehiyê wêdatir navê vîzyona stratejîk a dewletê ya têkildarî sedsala nû ya welêt e û wiha dewam kir, "Dema ku pêvajo li gorî armancên me çû serî û serkeftî bû, em ê hem eniya xwe ya hundir xurt bikin hem jî wê bibe wesîle ku li pêşiya milet deriyên nû vebin."
Erdogan destnîşan kir ku Tirkiye bûye ji wan welatan ku qada cengê herî baş dixwîne, paradîgmaya ewlehiyê ya cuda cara ewil ferq dike û xwe li gorî vê zûtir amade dike û wiha pê da çû:
"Ne bi tenê ji bo hebûna xwe ya heta hetayê ji bo aramî, aştî û îstiqara dost û birayên xwe jî divê em bihêz bin û ji xeynî vê vebijêrkeke me ya din tuneye. Tirkiye ne welatekî wisa ye ku di senaryoyên kesên din da rol bilîze, ji her kesî ra nîşan da ku ew welatekî wisa ye ku çîroka xwe bi xwe dinivîse û li herêma xwe bûye aktorekî ku lîstikê ava dike."
Her wiha Serokomar Erdogan got, "Me dewleta xwe ji sazûmanên wek FETOyî yên ku ji bo dijminên Tirkiyeyê wekî amûr tevdigerin paqij kir û rê li ber sabotajên navxweyî girt."
Serokomar Erdogan der heqê mijara hişê çêkirî da jî wiha axivî, "Ji bo welatê me ji tercîhê wêdatir mecbûriyet e ku em hişê çêkirî wekî mijareke ewlehiyê binirxînin, lewra aliyên wê yên exlaq, hiqûq, civak û stratejîk hene."