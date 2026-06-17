Serokomar Erdogan nameyên pêbaweriyê yên balyozan qebûl kir

Serokomar Recep Tayyîp Erdogan balyozê Delegasyona YEyê û balyozên Kore, Kuweyt, Malezya û Moxolistanê qebûl kir.
Di qebûla ku li Kuliyeya Serokomariyê çêbû da, Balyozê Delegasyona YEyê Aîvo Orav, Balyozê Komara Koreyê Sukjong Boo, Balyozê Kuweytê Mihemed Merzuq Salman Al Şabo, Balyozê Malezyayê Adlan Mohd Shaffîeq û Balyozê Moxolistanê Ochîr Lkhagvasuren nameyên pêbaweriyê pêşkêşî Serokomar Erdogan kirin.
Balyozan xebatkarên balyozxaneyên xwe û malbatên xwe bi Erdogan dan nasandin û wêneyê xatirayê dan kişandin.
Serokomar Erdogan paşê bi balyozan ra yek bi yek hevdîtin kir.