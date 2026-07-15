Serokomar Erdogan: "Meclisa Xazî di xiyaneta 15ê Tîrmehê da nehişt ku maşikên emperyalîzmê bi ser bikevin"
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got, "Meclisa Xazî ya ku sed sal berê li hember dagirkeran li ber xwe da û têk bir, îcar di xiyaneta 15ê Tîrmehê da nehişt ku maşikên emperyalîzmê bi ser bikevin."
Gazi Nogay
15 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 15 Tîrmeh 2026
TBMM
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got, "Meclisa Xazî ya ku sed sal berê li hember dagirkeran li ber xwe da û têk bir, îcar di xiyaneta 15ê Tîrmehê da nehişt ku maşikên emperyalîzmê bi ser bikevin."
Erdogan di "Merasîma Bîranînê ya 15ê Tîrmehê ya li Meclîsê" da axivî.
Serokomar Erdogan diyar kir, Meclisa Xazî ya ku sed sal berê li hember dagirkeran li ber xwe da û têk bir, îcar di xiyaneta 15ê Tîrmehê da nehişt ku maşikên emperyalîzmê bi ser bikevin.
Erdogan destnîşan kir terorîstên FETOyê yên ku tevî ruhê xwe kesayetiya xwe jî firotin bi dolarekî, ji bo dijminên Tirkiyeyê yê sondxwarî xizmetkariya xwe didomînin û wiha peyivî, "Herçend 10 sal derbas bûbe jî em dibînin ku kesên armancên wan di şeva 15ê Tîrmehê da têk çûn, hê jî li benda derfetekê ne ku bigihîjin armancên xwe yên xerab."
Serokomar Erdogan diyar kir di hewla derbeya xayîn ya 15ê Tîrmehê da piştî ku miletê wan yê ezîz singê xwe kir mertal, ev plana qirêj xerab bû, projeya emperyalîst çûye ser sergoyê û wiha got, "Di warê pîşesaziya parastinê, aborî, ewlehî û siyaseta derve da li pişt hemû serkeftinên Tirkiyeyê yên 10 salên dawî da berterefkirina FETOyê heye. Bila gumana kesî çênebe, înşakirina 'Sedsala Tirkiyeyê' ya ku FETOciyan xwest pêşî lê bigire, dest pê kiriye. Bi destûra Xwedê tu hêzeke tarî wê nikaribe pêşî lê bigire."
Erdogan di berdewamiya axaftina xwe da got, "Em bi zihniyetekê ra rû bi rû ne ku derfetên demokrasiyê ji bo bikevin nava saziyan û desthilatdariyê bi dest bixin, diemilînin û berê çekan didin gelê xwe."
Serokomar Erdogan: "Meclisa Xazî di xiyaneta 15ê Tîrmehê da nehişt ku maşikên emperyalîzmê bi ser bikevin"