Serokomar Erdogan: "Me serdema 2026-2035an weke 10 Salên Malbat û Nifûsê diyar kir"
Kaan Bozdoğan
02 Gulan 2026•Rojanekirin: 02 Gulan 2026
Türkiye, İstanbul
Serokomar Erdogan li Navenda Kongreyê ya Halîçê beşdarî "Bernameya Danasîna Vîzyonê ya 10 Salên Malbat û Nifûsê" ya ku ji aliyê Wezareta Malbat û Xizmetên Civakî va hat lidarxistin bû û gotarek pêşkêş kir.
Erdogan bal kişand ser giringiya malbatê û got, "Dema malbat lawaz bibe, were lawazkirin şexs lawaz dibin, civak xwînê ji dest dide. Dema malbat bi hêz be, şexs wê bi hêz bin, helbet wê civak jî bi hêz bibe."
- "Ewê rastiya hewlên me yên ji bo malbatê, di siberojê da baştir bê fêmkirin"
Serokomar Erdogan her wiha got, "Ji ber ku em giringî û berahiyê didin malbatê, ewê beredayîbûna îdiayên ku me bi bêqîmetkirina şexsan, lawazkirina jinan sûcdar dikin, derkeve holê. Ewê rastiya hewlên me yên ji bo parastin û hêzdarkirina malbatê, di siberojê da baştir bê fêmkirin."
Erdogan behsa daneyên derbarê malbatê da kir û wiha pê da çû:
"Temenê zewacê mezin dibe, rêjeya hevberdanê zêde dibe, weke encameke van rêjeya me ya welidînê kêm dibe. Dane ji bo me hemiyan fikardêr in. Rêjeya xurtbûna welidînê piştî 2017an daket binê 2,1ê ku ev asta nûbûna nifûsê ye. Rêjeya me ya kalûpîran ji 2025an va ji sedî 11,1 zêde bû. Di ser da li cihên gundewar nifûsa kalûpîran, ji ya zarokan derbas bûye."
- "Me serdema 2026-2035an weke 10 Salên Malbat û Nifûsê diyar kir"
Serokomar Erdogan anî ziman ku Tirkiye hê jî 10 salan ji YEyê ciwantir e û got, "Lêbelê tevî vê em ji niha va hewl didin tedbîran daynin, rîskên siberojê kêm bikin. Me serdema 2026-2035an weke 10 Salên Malbat û Nifûsê diyar kir. Ji îro pê da emê hefteya dawîn a meha gulanê weke 'Hefteya Neteweyî ya Malbatê' pîroz bikin, emê hewl bidin bîreweriya civakî zêde bibe."
