Serokomar Erdogan: "Me hecma xwe ya bazirganiya derva derxist 820 milyar dolarî"

18 Gulan 2026•Rojanekirin: 18 Gulan 2026
Serokomar Erdogan li Kûleyên Cêwî yên Yekîtiya Ode û Borseyên Tirkiyeyê (TOBB) beşdarî Merasima Belgeya Şerefê ya Xizmetê û Teqdîma Plaketê ya TOBBê bû û tê da axivî.
Erdogan got, "Kesên ku her firsendê ji bo telaltiya şeametê bi kar tînin, me heta niha guh nedaye wan, ji vir û şûnda jî em ê guh nedin wan." û wiha dewam kir:
"Di dewreke ku di asta kurewî da meyla xweparastinê derdikeve pêş, reqabeta bazirganî hişk dibe da me aboriya Tirkiyeyê ji bo rewşên neyênî xurt kir. Me hecma xwe ya bazirganiya derva derxist 820 milyar dolarî, îxracata xwe ya mal û xizmetê jî derxist 396 milyar dolarî. Di paşeroja pir nêzîk da em ê ji 400 milyar dolarî jî derbastir bikin.Rêjeya me ya beşdariya hêza şixul derket ji sedî 52,8an, rêjeya me ya bêkariyê jî 35 meh e rewşa xwe ya yekxaneyî didomîne."
Serokomar Erdogan li ser piyaseyan jî sekinî û wiha got: "Rêvebiriya me ya aboriyê ji bo ku tengasiya piyaseyan sivik bike, her cure tevdîrê hildide, wê tevdîran bidomîne."
Erdogan bal kişand ser diyarkirina bihayan û wiha axivî: "Em bi edetekî bihadiyarkirinê yê firsendkar ra rûbirû ne ku bi zêdebûna malîyetên hilberîn û veguhestinê ra îzeha wê ne pêkan e. Exlaqê me yê kar û bazirganiyê bi kevneşopa hezar salan a Ahîtiyê va teşekul bûye. Lê nayê ku meriv firsendan wekî xenîmet bibîne, tiştan teqlît û tevîhev bike û li gor berjewendiyê tevbigere."