Serokomar Erdogan: "Mîmariyeke Ewropayê ya ku Tirkiye cihê xwe yê heq dike tê da negire, wê kêm bimîne"

Kaan Bozdoğan
09 Gulan 2026•Rojanekirin: 09 Gulan 2026
Ji bo Roja Ewropayê ya 9ê Gulanê li ser hesabê NSosyalê yê Serokatiya Ragihandinê ya Serokomariyê peyama Serokomar Erdogan hat parvekirin.
Serokomar Erdogan di peyama xwe da diyar kir şer û zehmetiyên aborî yên ku bandorên wan li ser asta kurewî têne hîskirin, Yekîtiya Ewropayê (YE) neçar hiştiye ku polîtîkayên berfireh û yekgirtî bişopîne û got ku Tirkiye wekî welatekî namzed ji bo Yekîtiya Ewropayê, hêmaneke bingehîn û zarûrî ya vê pêvajoyê ye.
Erdogan di peyama xwe da got, "Mîmariyeke Ewropayê ya ku Tirkiye cihê xwe yê heq dike tê da negire, wê kêm bimîne û wê di kapasîteya xwe ya çareserkirina qeyranan da kêmasiyê bikişîne."