Serokomar Erdogan li kafeyekê bi welatiyan ra sohbet kir

Hamdi Dindirek
12 Hezîran 2026•Rojanekirin: 12 Hezîran 2026
Serokomar Erdogan li Edirneya ku ji bo ji nû va ji îbadetê ra vekirina Mizgefta Selîmiyeyê û merasima vekirina komî hatê Walîtiyê ziyaret kir.
Serokomar Erdogan piştî ziyareta walîtiyê li kafeyekê li Kolana Saraçlarê ya Edirneyê bi welatiyan ra hat bal hev. Erdogan demekî vir bi welatiyan ra sohbet kir û bi wan ra wêne kişand.
Serokomar Erdogan di çarçoveya ziyareta xwe ya Edirneyê da li ber Mizgefta Selimiyeyê ya rastorasyona wê hat temamkirin jî wêne kişand.