Serokomar Erdogan: "Kujerên siyonîst li Xeze û Libnanê, hemî cure hiqûqan binpê dikin û rijandina xwînê didomînin"

Kaan Bozdoğan, Hamdi Dindirek
12 Hezîran 2026•Rojanekirin: 13 Hezîran 2026
İSTANBUL (AA) - Serokomar Recep Tayyip Erdogan got, "Kujerên siyonîst li Xeze û Libnanê, hemî cure hiqûq, rêgez, binemayan binpê dikin û rijandina xwînê didomînin."
Serokomar Erdogan li Qada Mizgefta Selîmiyeyê, Piştî Restorasyona Mizgefta Selîmiyeya Şerîf, Vekirina wê ji Îbadetê ra digel Merasima Vekirina Bi Komî û Radestkirina Mifetyan a Tesîs û Projeyên ku qediyan, bû û gotarek pêşkêş kir.
Erdogan got, "Pêvajoya me ya restorasyonê ku 4 salan ajot, di dîroka Selîmiyeyê ya 450 salane da bû tamîrata herî bi giştgir. Tevî bêhişên dîroknenas, ecdadnenas ên ku ji sirûda me ya Mehterê aciz in, înşelle emê lêxwedîderketina dîrokê û yadîgarên mîmarî bidomînin. Em 27 veberhênanên ku bi giştî nirxê wan 1,3 milyar lîre ye, li Edîrneyê dikin."
Serokomar Erdogan rexne li CHPê git û got, "Ne kêlîkek, ne rojek gelê me yê rêzdar heye ku li ser şerê desthilatdariyê yê partiya sereke ya muxalefetê xerc bike. Bi navê siyaseta Tirk, bawer bikin em li ser navê mixalefeta sereke ya vî welatî xemgîn in. Gel dev ji kar û xebatê berda û weke li fîlma aksiyonê temaşe bike, li CHPê temaşe dike."
Erdogan li ser rewşa herêmê wiha axivî:
"Hê şerê Rûsya-Ukraynayê neqediyaye, êrîşên li dijî Îranê didomin, herêma me fatoreya wê ya aborî ya giran dide. Kujerên siyonîst li Xeze û Libnanê, hemî cure hiqûq, rêgez, binemayan binpê dikin û rijandina xwînê didomînin."
Serokomar Erdogan derbarê armanca Tirkiyeya Bêteror wiha got, "Di rêya vê armancê da me gelek rê birî, înşele emê hinekî din tempoya xwe zêde bikin."