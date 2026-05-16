Serokomar Erdogan: "Ji bo xurttirkirina çekdanînê Teşkîlata me ya Îstixbaratê dixebite"

Fırat Taşdemir
16 Gulan 2026•Rojanekirin: 16 Gulan 2026
Serokomar Recep Tayîp Erdogan got, "Ji bo xurttirkirina çekdanînê, Teşkîlata me ya Îstixbaratê dixebite... Emê bi awayekî dilsozî astengan derbas bikin û bi teqez bigihn armanca 'Tirkiyeya Bêteror'."
Serokomar Erdogan dema vegera ji Qazaxistanê di balafirê da bersiv da pirsên rojnamevanan, derbarê rojevê daxuyanî dan.
Serokomar bersiv da pirsa derbarê pêvajoya Tirkiyeya Bêteror anî ziman ku Tirkiyeya Bêteror navê armancekê ye ku di nava 86 milyonî da yekîtî, bihevrayî û biratiya ebedî qewîn bike.
Erdogan tekezî kir ku weke Îtîfaqa Cumhûr di nava yekîtiyekê armancgir da ne û ji bo gihîştina wê armancê gavên qewîn, bi besîret û wêrek diavêjin.
Serokomar Erdogan wiha pê da çû:
"Di nava 18 mehên ku me bi dû xwe da hişt da, him me mesafeyeke baş birî û him jî me gelek badîreyên veşarî-vekirî yên weke êrîşa TUSAŞê derbas kir. Tevî vana em ji rêya xwe venegeriyan. Komîsyona me ya Meclisê li ser astê lihevkirinê nexşerêyek derxist. Bi helwesteke erênî û avaker pêdivê ew nexşerê bê cihanîn. Gelekî giring e ku bi hesta berpirsyarane bê hereketkirin. Ji bo xurttirkirina çekdanînê Teşkîlata me ya Îstixbaratê dixebite. Ev jî rastiyek e yên ku ji roja pêşî va ji bo serkeftîbûna pêvajoyê dueyan dikin, hewlê didin jî hene û yên ku ji vê nexweş in jî hene. Pêvajo, tevî hemû astengiyên bi awayekî xwerû, heta niha bi pêş va çûye. Em biryardar in, emê kêfa wan kesên ku Tirkiyeya Bêteror naxwazin, neyinin. Em biryardar in, emê firsendê nedin wan. Niyeta me heye rêya me rêya xêrê ye. Bi îzna Xwedê ewê eqûbeta me bi xêr be. Emê bi awayekî dilsozî astengan derbas bikin û bi teqez bigihn armanca 'Tirkiyeya Bêteror'. Digel Îtîfaqa Cumhûr di nava piştevanî û palpiştiyê da bi rêberiya vijdana civakê li ser rêya ku gel xêz kiriye emê vê armancê bigihînin serî."