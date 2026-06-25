Serokomar Erdogan ji bo Venezuelayê peyama "sersaxî û dilsojiyê" weşand

Mümin Altaş
25 Hezîran 2026•Rojanekirin: 25 Hezîran 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan ji bo Venezuelaya ku du erdhej li ser hev lê çêbûn, peyama "serxweşî û dilsojiyê" weşand.
Erdogan li ser hesabê xwe yê NSosyalê peyam weşand û wiha got, "Li Venezuelayê du erdhejên cuda çêbûn û em ji bo kesên ku di van erdhejan da mirin, dilsoj bûn. Serê gelê Venezuelaya hogir û hikûmeta wê sax be. Xwedê ji birîndaran ra şifayê bişîne. Wekî Tirkiye di van rojên xemgîn û dijwar da em bi hogirên xwe yên Venezuelayî ra ne."