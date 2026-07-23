Serokomar Erdogan: "Ji bo ku em welatê xwe bêtir xurt bikin, em bi heman cehdê va xebatên xwe didomînin"

Mümin Altaş
23 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 23 Tîrmeh 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan wiha got: "Bêyî ku em ji yekîtî û hevgirtina xwe tawîzê bidin, ji bo ku em welatê xwe bêtir xurt bikin em bi heman cehdê va xebatên xwe didomînin."
Serokomar Erdogan ji ber salvegera 107emîn a Kongreya Erziromê peyamek weşand.
Erdogan di peyama xwe da destnîşan kir ku Kongreya Erziromê yek ji xalên werçerxê ye ku miletê hêja bi cehd û biryardariyê, ya ji bo îdealeke hevpar bû yek û armanca îstiqbalê destnîşan kir.
Serokomar Erdogan wiha got: "Ev hişmendiya asta wê bilind, îro jî ji me ra dibe çavkaniya îlhamê û di meşa me ya ber bi dahatûyê da me xurt dike. Bêyî ku em ji yekîtî û hevgirtina xwe tawîzê bidin, ji bo ku em welatê xwe bêtir xurt bikin em bi heman cehdê va xebatên xwe didomînin. Îro, ez careke din rêzeke mezin li ber endamên kongreyê yên ku ragihandin 'Welat di nav sînorên neteweyî da yekpare ye', mandatî û himayeyê bi tevahî red kirin û piştgiriyeke bêsînor dan hêzên neteweyî digirim û wan bi edebeke kemal va bi bîr tînim. Di salvegera Kongreya Erziromê da Xazî Mustafa Kemal di serî da, ez hemû lehengên têkoşîna me ya ji bo serxwebûnê bi rêzdarî û spasdariyê va bi bîr tînim û bi hestên xwe yên herî germ va silavê didim li hemû welatiyên xwe."