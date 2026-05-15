Serokomar Erdogan: "Hêvî dikim ku alema Tirkan têkiliyên xwe yên bi Komara Tirkan ya Qibrîsa Bakur ra xurt bike"

Barış Gündoğan
15 Gulan 2026•Rojanekirin: 15 Gulan 2026
Lûtkeya Nefermî ya Teşkîlata Dewletên Tirkî (TDT) li Turkistana bajarê Qazaxistanê dest pê kir.
Erdogan di lûtkeyê da axivî û got, "Ez hêvî dikim ku alema Tirkan wê têkiliyên xwe yên siyasî, aborî û çandî yên bi Komara Tirkan ya Qibrisa Bakur ra xurt bike."
Serokomar Erdogan di axaftina xwe da got, "115 sal piştî şîara Gaspirali ya 'yekîtiya di ziman, raman û çalakiyê' da êdî dem hatiye ku em hevoka 'yekîtiya di dîtina dijîtal' da lê zêde bikin."
Erdogan diyar kir ewlekariya sîber di cîhana îroyîn da jî mîna ewlehiya li beja, asîman û deryayê, zerûrî û bingehîn e û wiha peyivî, "Di serdema were da weke serokê Teşkîlata Dewletên Tirkî, em dixwazin ku di çarçoveya TDTyê da hevrêzî û hevkariya di warê ewlehiya sîber da bêhtir pêş bixin. Divê modêla zimanê Tirkî ku wê dewlemendiya zimanê me yê hevpar di cîhana dijîtal da eşkere bike, bi heman rengî di hewldanên hişê çêkirî da jî pêk were. Girîng e ku alfabeya hevpar ya Tirkî di gelek waran da, ji perwerdehiyê bigire heta çandê, ji hevkariya akademîk bigire heta veguherîna dijîtal, were emilandin"
Serokomar Erdogan destnîşan kir krîzên li derdora me careke din nirxa sitratejîk ya tevlêbûna hevgirtinê ya cîhana Tirkî nîşan da û got, "Krîzên li Filistîn, Libnan, Îran, Ukrayna û gelekên din nîşan didin ku divê em parastina xwe xurt bikin û hevkariya xwe di sektora pîşesaziyê da zêde bikin."