Serokomar Erdogan: "Giringiya Korîdora Navîn a Rojhilat-Rojava ya bi rêya Hazarê her roj çêtir tê fêmkirin"
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got: "Giringiya Korîdora Navîn a Rojhilat-Rojava ya bi rêya Hazarê ya ku hevwateya îroyîn a Rêya Hevrişimê ye, her roj çêtir tê fêmkirin"
Özcan Yıldırım
14 Gulan 2026•Rojanekirin: 14 Gulan 2026
photo: TCBB / Murat Kula / AA
Türkiye, Ankara
Serokomar Erdogan li Qesra Serxwebûnê ya li Astanaya paytexta Qazaxistanê bi Serokomarê Qazaxistanê Qasim Comert Toqayev ra hevdîneke rû bi rû pêk anî.
Erdogan piştî ku beşdarî Civîna 6emîn a Konseya Hevkariya Stratejîk a Astbilind a Tirkiye-Qazaxistanê bû, bi Toqayev ra civîneke çapemeniyê ya hevpar li dar xist.
Serokomar Erdogan ji ber mêvandariya wî ya kubar spasiya Toqayev kir.
Erdogan anî ziman ku wan piştî Civîna 6emîn a Konseya Hevkariya Stratejîk a Astbilind a Tirkiye-Qazaxistanê gelek belge îmze kirine û ew li ser hevkariya herdu welatan a di qadên cuda yên wek çand, perwerde, parastin, tenduristî, teknolojî û vejenê da axivîne.
Erdogan daxuyand di salên dawîn da Qazaxistan di mijara curbicurbûnê ya çavkaniya wejenê da gavan diavêje û wiha dewam kir: "Em dixwazin ji Qazaxistana ku yek ji welatên pêşeng ên îxraçkirina nefta xav a cîhanê ye, bi zêdetir neftê bi rêya welatê me va bigihînin bazarên cîhanê. Giringiya Korîdora Navîn a Rojhilat-Rojava ya bi rêya Hazarê ya ku hevwateya îroyîn a Rêya Hevrîşimê ye, her roj çêtir tê fêmkirin. Em ê bi Qazaxistan û hevkarên xwe yên din ra vê korîdorê ne tenê ji bo şandina kelûpelan, ji bo veguhestina çavkaniyên vejenê ya ji bo Rojava jî pêşva bibin."