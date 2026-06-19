Gökçe Karaköse
19 Hezîran 2026•Rojanekirin: 19 Hezîran 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got, "Îro em projeya metroyê ya ku bi tevahî 69 kîlometre dirêj e û Tirkiyeyê bi xeta metroyê ya herî dirêj û bilez va girêdide, temam dikin."
Erdogan di "Merasima Vekirina Xeta Metroyê ya Halkali- Balafirgeha Stenbolê" da axivî.
Serokomar Erdogan diyar kir ku Metroya Halkali-Balafirgeha Stenbolê heta 31ê Tîrmehê wê bêpere be û wiha axivî, "Îro em projeya metroyê ya ku bi tevahî 69 kîlometre dirêj e û Tirkiyeyê bi xeta metroyê ya herî dirêj û bilez va girêdide, temam dikin. Bi beşa Halkali-Arnavutkoyê ra ne tenê li Tirkiyeyê, lê cîhanê jî yek ji dirêjtirîn metroyên cîhanê temam bû. Em li bendê ne ku ev proje di nava 25 salan da 117 milyon saet ji demê teserûf bike û feydeya giştî ya aborî bigihîje 935 milyon avroyî. Her ku li bajarê me xetên metroyê yên nû çêdibin, em ê trafîka Stenbolê ya ku di bin rêvebirên bêkêr da ye sivik bikin. Em biryardar in ku Stenbolê di cî da nehêlin. Em ê nehêlin ku Stenbol di bin tevliheviya pirsgirêkan da, bi taybetî jî di bin barê trafîkê da bimîne."
Erdogan destnîşan kir Tirkiye di krîzên herêmî da meze nîne, di hewldanên çareserkirina wan da aktorekî sereke ye. Wekî ku herî dawîn di Şerê Îranê da jî hate dîtin.
Serokomar Erdogan di berdewamiya axaftina xwe da got, "(Mixalefet) Dema hûn ji bo kursiyan di navbera xwe da şer dikin, em bi dîplomasiyeke nazik ji bo kêmkirina pevçûnên li herêma xwe şer dikin. Heger hûn nikarin, fêrî lidarxistina kongreyeke bênakokî bibin. Rojek jî bê şer û alozî derbas nabe. Îcar hûn derdikevin ku dersa dîplomasiyê bidin."